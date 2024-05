Playoff serie B: fattore campo rispettato, in semifinale Palermo e Catanzaro

Tempo di lettura 1 minuto

I rosanero in scioltezza, per i calabresi ci vogliono i supplementari, stasera scattano le sfide per la finale

Turno preliminare nei playoff di serie B. Arrivano i primi verdetti e prendono forma le semifinali per giocarsi la promozione in A. Nelle gare secche staccano il pass per la fase successiva Palermo e Catanzaro. La squadra di Mignani regola 2-0 la Sampdoria al Barbera, quest’ultima arrivata dopo una grande rincorsa alla zona playoff. Uomo copertina Diakitè che con la sua doppietta porta i rosanero a giocarsi la semifinale con il Venezia. Stasera l’andata in Sicilia, venerdì il match di ritorno in laguna.

Dall’altra parte suda le proverbiali sette camicie il Catanzaro per avere la meglio sul Brescia. Grande partita delle rondinelle due volte in vantaggio con Galazzi e Moncini, ripresi da Iemmello e Donnarumma, quest’ultimo addirittura al 96’. Nei supplementari la spinta dei lombardi cala e la qualità dei giallorossi ha il sopravvento. Prima Brignola e poi ancora Iemmello stampano il risultato finale, 4-2. Ora c’è la Cremonese, domani l’andata, sabato il ritorno.

Glauco Dusso