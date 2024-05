Sassuolo la favola è finita: dopo 11 anni retrocede per la prima volta in serie B

Sassuolo la favola è finita: dopo 11 anni retrocede per la prima...

Da quando erano in massima serie i neroverdi non erano ancora scesi in cadetteria, l’ennesima prova insufficiente li ha condannati

Paradiso e inferno nella stessa partita. La sfida tra Sassuolo e Cagliari ci regala umori diametralmente opposti. I sardi che si aggiudicano la contesa sono salvi con una giornata di anticipo. I neroverdi, che hanno dovuto aspettare i match del pomeriggio per l’ufficialità, si trovano ad affrontare una retrocessione mai arrivata prima. Infatti dalla prima promozione dalla B non era ancora successo che ci tornassero. È accaduto ieri dopo 11 anni. L’ennesima prova negativa ha sconfortato i tifosi che a fine gara hanno tenuto a colloquio la squadra sotto la curva. Il Sassuolo ora dovrà ricomporre una situazione lontana parente di quella a cui aveva abituato. Esempio di squadra virtuosa, gli emiliani avevano raggiunto anche l’Europa nei primi anni di militanza in A. Quest’anno il crollo di gioco, carattere e risultati. Questi hanno sicuramente risentito dell’infortunio di Berardi, autentico trascinatore della squadra. Ora la serie B, cercando di ritrovare lo spirito perduto.

Glauco Dusso