Coppa Italia: Juventus campione per la quindicesima volta

I bianconeri hanno la meglio sull’Atalanta riportando un trofeo a Torino dopo 3 anni, Gasperini ancora ko in finale

L’edizione 2023/2024 della Coppa Italia è giunta al termine ed a trionfare nella finale dello stadio Olimpico è stata la Juventus di Allegri, che si è imposta per 1-0 sull’Atalanta di Gasperini grazie alla rete di Vlahovic. Il trionfo bianconero dopo una stagione dai due volti, ottima la prima metà e pessima la seconda, è il simbolo di una compagine abituata a vincere in Italia contro una che invece, pur giocando un calcio migliore ed essendo più in forma, deve ancora abbattere il muro del primo trofeo nell’era Gasperini. Allegri ha stabilito il record di vittorie in Coppa Italia portandosi a cinque e rivendicando il primo titolo della sua seconda gestione in bianconero, dopo gli undici conquistati durante la prima gestione, mentre Gasperini perde ancora una volta la finale di Coppa Italia portando il suo bilancio a zero successi e tre sconfitte. Il tecnico della Juventus sentiva molto la partita ed è apparso molto nervoso soprattutto nel finale di gara e anche dopo il fischio finale, arrivando a minacciare il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Fonte foto: italiani.it

Alessandro Fornetti