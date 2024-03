Udinese, Deulufeu verso il rientro

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo spagnolo vede la luce in fondo al tunnel dopo più di un anno di assenza dal campo

Gerard Deulufeu dà buone notizie sul suo percorso di recupero. Lo spagnolo, fermo da più di un anno per un problema al ginocchio, si è detto ottimista sulle sue condizioni tramite una storia su Instagram in cui si ritrae in palestra ad allenarsi. Ottima notizia soprattutto considerando di recente che lo stesso Deulufeu aveva ipotizzato di non tornare più a giocare a calcio.

Difficilmente riusciremo a vederlo in campo in questa stagione, considerando che prima di tutto deve tornare ad allenarsi in campo e poi con i compagni, ma la speranza è che l’ex Milan possa tornare a fare ciò che ama: giocare a calcio.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina