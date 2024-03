Caso Acerbi, il difensore lascia il ritiro della nazionale

Tempo di lettura 1 minuto

La decisione in via precauzionale per garantire serenità all’ambiente, nei prossimi giorni si cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto durante Inter-Napoli

La situazione sembrava chiusa con l’intervista post partita di Juan Jesus. Poi si sono invece diffuse indiscrezioni che le parole rivolte da Acerbi al difensore partenopeo potrebbero essere di matrice razzista. Da qui solo supposizioni e previsioni, come le eventuali 10 giornate di squalifica per l’interista qualora fosse confermata la prima versione. Di concreto oggi c’è stato il confronto nel ritiro della nazionale tra il difensore, il c.t. e il resto dei compagni. Acerbi avrebbe spiegato l’accaduto e che non ci sono state parole razziste rivolte a Juan Jesus. Per il bene e la serenità della squadra in partenza verso gli Stati Uniti si è deciso di sostituire Acerbi con Gianluca Mancini. In questo modo il difensore dell‘Inter avrà la possibilità di fare chiarezza su quanto accaduto. La società nerazzurra ha fatto sapere di attendere un confronto con lui prima di prendere qualsiasi provvedimento. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più sugli sviluppi della vicenda.

Glauco Dusso