Italia negli Stati Uniti, tre esordi tra le convocazioni di Spalletti

Tempo di lettura 1 minuto

La serie A si ferma e tornano le nazionali, gli azzurri volano negli USA per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador

Pausa campionato in vista di Euro 2024. L’Italia torna negli Stati Uniti e lo farà per disputare, giovedì 21 e domenica 24 marzo, due friendly match contro il Venezuela e l’Ecuador. Interessanti le convocazioni di Luciano Spalletti arrivate lo scorso weekend. Tra i 28 giocatori chiamati dal mister azzurro tre novità assolute. Per la prima volta con l’Italia ecco Raoul Bellanova, Micheal Folorunsho e Lorenzo Lucca. Tutti e tre stanno disputando stagioni importanti. Soprattutto l’esterno del Torino, dopo l’esperienza interlocutoria all’Inter, è autore fin qui di un campionato a grandi livelli con ottime prestazione e assist a profusione. Per quanto riguarda il centrocampista del Verona Spalletti aveva già sottolineato che per tecnica e fisicità era un suo sorvegliato speciale. Infine il giovane attaccante dell’Udinese vede premiata la sua positiva annata con una titolarità conquistata a suon di gol e una maturità che pian piano sta raggiungendo. Sicuramente argomenti da osservare in questa trasferta transoceanica. Tra gli esclusi spicca il nome di Ciro Immobile che paga forse il momento no nella Lazio.

Glauco Dusso