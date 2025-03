Thiago Motta e la Juventus, futuro incerto: circola il nome di un traghettatore

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico bianconero è al centro delle discussioni sul suo futuro alla Vecchia Signora. La sfida contro la Fiorentina potrebbe addirittura diventare cruciale

Thiago Motta, dopo lo 0-4 subito dall’Atalanta, è al centro di un vortice di speculazioni riguardo al suo futuro. Dopo una serie di risultati deludenti, la pressione su di lui è aumentata notevolmente. I tifosi e gli addetti ai lavori si chiedono se sia l’uomo giusto per guidare un club come la Juventus. La partita imminente contro la Fiorentina è vista come un banco di prova cruciale per il tecnico, che dovrà dimostrare di avere il controllo della situazione. Nel caso in cui Thiago Motta venisse esonerato, si sono già fatti i nomi di possibili sostituti. Tra questi, Igor Tudor è uno dei candidati più discussi. Tuttavia, la scelta di un nuovo allenatore non è semplice, considerando le aspettative elevate e la pressione che comporta guidare una squadra come la Juventus. Per l’estate circolano vari nomi: da Antonio Conte a Roberto De Zerbi, passando per il clamoroso ritorno di Max Allegri.

Sandro Caramazza

Fonte foto: messaggero