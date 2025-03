Milan, viaggio dentro la crisi

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoneri nonostante l’ultimo successo stanno vivendo una stagione piena di problemi

Il Milan quest’anno è un punto interrogativo sempre più grande, con tanti rebus anche per il futuro e pochi obiettivi rimasti nella stagione in corso. Dopo l’esonero di Fonseca e la vittoria della Supercoppa coincisa proprio con l’arrivo di Conceicao, si pensava che la stagione potesse svoltare anche in campionato dove invece sono continuate ad arrivare tante delusioni. La squadra non riesce a trovare una propria identità, in campo c’è confusione ed i giocatori spesso danno l’impressione di giocare più per sé stessi che per la squadra. Il tecnico sta provando settimana dopo settimana a cambiare assetto tattico e uomini in campo per cercare una svolta che non arriva a livello di gioco e latita a livello di risultati, che per una squadra sulla carta così forte non possono essere così altalenanti. Il mercato di gennaio ha portato sicuramente freschezza e qualità in alcuni reparti, ma dopo un buon inizio sia Joao Felix che Gimenez stanno faticando ad emergere; il problema principale però è la fase difensiva dove a rotazione tutti commettono errori ed anche Maignan sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative. La contestazione dei tifosi verso la proprietà si fa sempre più intensa ed in campo questa situazione si fa sentire, con la squadra che non riesce a reagire alle difficoltà e spesso affonda. Il nono posto attuale è sicuramente un fallimento, tuttavia mancano ancora dieci giornate e il Milan potrebbe ancora puntare all’Europa; inoltre c’è la doppia semifinale con l’Inter da giocare in Coppa Italia e visti i tanti impegni dei nerazzurri, i rossoneri devono cercare di approfittarne e prendersi una finale in cui sarebbero favoriti sia contro il Bologna che contro l’Empoli. In estate ci sarà sicuramente una rivoluzione sia in società che sul campo, il Milan cerca da tempo un direttore sportivo e neanche Conceicao è sicuro di rimanere al timone della squadra. I risultati saranno importanti e diversi giocatori potrebbero essere ceduti in estate, tuttavia c’è ancora una buona parte di stagione da disputare ed i rossoneri devono tirare fuori il meglio da se stessi per terminare un anno difficile al meglio.

