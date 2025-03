Genoa, due tegole per Vieira: fuori Ekuban e Cornet

Tempo di lettura 1 minuto

Il Grifone affronta una situazione complessa con due nuovi giocatori infortunati. I rossoblù perdono due attaccanti in un solo colpo

Il Genoa si trova in una situazione di emergenza a causa degli infortuni che stanno colpendo la squadra. Gli ultimi aggiornamenti indicano che Caleb Ekuban e Maxwel Cornet sono sotto osservazione medica per determinare l’entità dei loro infortuni. La squadra, guidata da Patrick Vieira, ha recentemente pareggiato 1-1, ma la preoccupazione principale rimane la salute dei giocatori chiave. Ekuban si è procurato un risentimento muscolare che lo terrà ai box almeno fino al match con la Juventus. Per Cornet invece il discorso è più complesso: gli esami strumentali sull’ex West Ham hanno evidenziato una lesione al flessore. Sicuramente non riuscirà a recuperare per il match con la Juventus.

Sandro Caramazza

Fonte foto: genoa cfc