Il verdetto della “Dea”contro la “Vecchia Signora”

L’Atalanta annienta una Juventus confusa, l’ultima disfatta simile risale a quasi 60 anni fa, la curva inveisce e abbandona lo stadio prima del triplice fischio finale

Risale al 1967, derby Juventus-Torino, una disfatta di questa portata per il club Bianconero, 0-4; gli juventini ci provano però a centrare il gol dellla bandiera con McKennie ma un ottimo Carnesecchi si supera, con un tuffo pieno di orgoglio. Per più di un’ora di gioco la padrona di casa non fa un tiro nello specchio della porta, i tifosi dal canto loro non accettano la scarsa prestazione e dopo un susseguirsi di cori pieni di disappunto a venti minuti dalla fine del match lasciano quasi vuoto e in un silenzio imbarazzante lo stadio.

Fonte foto Corriere della Sera

Daniela Fazzolari