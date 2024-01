Supercoppa Italiana: una poltrona per quattro, in Arabia Saudita si assegna il primo trofeo stagionale

Supercoppa Italiana: una poltrona per quattro, in Arabia Saudita si assegna il...

Da giovedì a lunedì prossimo andrà in scena per la prima volta il nuovo formato del torneo che ora prevede quattro squadre invece di due

Dopo tante polemiche e discussioni in merito, questa settimana prenderà il via la prima edizione della Supercoppa Italiana con il nuovo format a quattro squadre. A partecipare non saranno più soltanto le vincitrici di campionato e Coppa Italia, come è avvenuto fino alla scorsa stagione, ma anche le seconde classificate di queste competizioni. Oltre a Napoli ed Inter dunque, voleranno in Arabia Saudita anche Lazio e Fiorentina. Giovedì i toscani sfideranno i partenopei nella prima semifinale, mentre nerazzurri e biancocelesti scenderanno in campo il giorno successivo.

Volendo ipotizzare una mini griglia di partenza delle favorite alla vittoria finale, in pole position non può che esserci l’Inter. La squadra di Inzaghi è prima in classifica, con 51 punti su 60 disponibili conquistati, è il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A. I nerazzurri non solo hanno la rosa migliore d’Italia sulla carta, ma lo stanno dimostrando anche sul campo. Inoltre, hanno vinto le ultime due edizioni della Supercoppa Italiana, con Simone Inzaghi ormai specialista della competizione. Indubbiamente i favoriti sono loro.

Dietro l’Inter, considerando il momento di forma, c’è la Lazio, che sfiderà proprio i nerazzurri nella seconda semifinale. I biancocelesti sono reduci dall’importante successo nel derby di Coppa Italia contro la Roma ed anche in campionato stanno attraversando un ottimo momento di forma: hanno ottenuto quattro vittorie consecutive ed ora si trovano a -1 dal quarto posto. Ci sono però delle incognite oltre agli sfavori del pronostico: Sarri infatti ha gli uomini contati a causa degli infortuni ed i tanti impegni ravvicinati, di cui lo stesso allenatore toscano si è lamentato più volte, potrebbero condizionare il rendimento della sua squadra. Nella sfida secca però la Lazio di quest’ultimo periodo può mettere in difficoltà chiunque.

In terza posizione, poco dopo i biancocelesti, si piazza la Fiorentina. La Viola sta facendo tutto sommato un buon campionato, è al momento quarta in classifica, ma le inseguitrici la tallonano ed il 2024 in Serie A ha portato finora solo un punto in due partite. La formazione di Italiano ha comunque conquistato la semifinale di Coppa Italia, dove se la vedrà con l’Atalanta, e appare sicuramente più in forma del Napoli, suo avversario nella prima semifinale di giovedì sera. La Fiorentina ha tante frecce nel proprio arco, sia tra i titolari che in panchina, con un po’ più di cinismo e di malizia nei momenti importanti la conquista della Supercoppa è un obiettivo alla sua portata.

Infine, c’è proprio il Napoli. Poche squadre campioni d’Italia nella storia recente della Serie A sono arrivate così in difficoltà a giocarsi la Supercoppa Italiana nella stagione successiva. Il successo in extremis contro la Salernitana di sabato pomeriggio ha ridato un po’ di ossigeno ai partenopei, ma l’affanno nei risultati e nel gioco resta. Pesano le assenze di Osimhen e Anguissa dovute alla Coppa d’Africa, con il resto della rosa che continua ad avere un andamento altalenante. L’identità di gioco e l’unione di intenti dello scorso anno sembrano ormai smarrite, ma la qualità individuale resta e in una sfida secca può sempre riemergere prepotentemente ribaltando i pronostici. Che vinca il migliore dunque.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)