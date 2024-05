Nuovi scenari: Ghisolfi alla Roma, Zhang verso l’addio e Mourinho-Besiktas

Tempo di lettura 1 minuto

Ecco le notizie più importanti della giornata con attenzione alla questione societaria dell’Inter

Giornata ricca di notizie che riguardano il nostro campionato ma non solo.

La Roma ha trovato il sostituto di Tiago Pinto: Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo del Nizza. A conferma di tutto le dichiarazioni del presidente dei francesi: “Andrà alla Roma, ci ha chiesto di andare via e lo abbiamo accontentato”. Ghisolfi firmerà un triennale con l’obiettivo di costruire una Roma competitiva.

Caos in casa Inter per quanto riguarda la situazione societaria. Zhang, che aveva chiesto un prestito di 380 milioni di euro 3 anni fa, ha fino a domani per restituire i soldi altrimenti dovrà cedere la società ad Oaktree. Questo perché, al momento del prestito, l’attuale presidente nerazzurro aveva dato come garanzie le quote dell’Inter.

Ultima notizia, ma non per importanza, riguarda il futuro di José Mourinho. Il portoghese è senza squadra dopo l’esonero subìto alla Roma ma potrebbe tornare presto in panchina. Il vicepresidente del Besiktas ieri ha sostenuto che lo Special One sia in trattativa con loro e che non ci dovrebbero essere particolari problemi.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina