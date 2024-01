Mourinho esonerato: l’annuncio della Roma. De Rossi in pole

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico portoghese non è più l’allenatore del club giallorosso. Pochi minuti fa il comunicato ufficiale. Potrebbe sostituirlo l’ex bandiera

José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. L’annuncio ufficiale del club giallorosso, che adesso pensa a Daniele De Rossi per sostituirlo. Una notizia sicuramente clamorosa e quasi inaspettata soprattutto nel breve termine. Mourinho paga una prima parte di stagione molto negativa chiusa al nono posto in classifica a quota 29 punti. La Roma è stata anche eliminata in Coppa Italia ai quarti di finale dalla Lazio, mentre in Europa League si è qualificata per i playoff dopo aver chiuso da seconda un girone molto abbordabile con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette.

Sandro Caramazza

