Super Reijnders, l’olandese del Milan non si ferma più

Il centrocampista del Diavolo, ieri sera, ha trovato il gol in Olanda-Spagna di Nations League. Si tratta della sedicesima marcatura stagionale

L’unico e autentico lost in the Milan, non può non essere Tijjani Reijnders. Se c’è qualcosa da salvare in questa stagione del Milan, non si può non fare riferimento al numero 14 olandese. Arrivato nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar, dopo un primo anno di assestamento, in questa stagione sta facendo sfaceli. Ieri, l’ennesima prova straordinaria, stavolta con la maglia dell’Olanda. Suo il gol del momentaneo 2-1 degli orange alla Spagna campione d’Europa, nell’andata dei quarti di finale di Nations League giocata al de Kuip di Rotterdam. Nel complesso si è trattato del sedicesimo gol stagionale per Reijnders: 13 in maglia rossonera e appunto tre con quella del suo Paese. Tutti pazzi di Tijjani e come biasimarli?

Il paradosso del Milan. In queste due stagioni il Milan ha avuto diverse difficoltà ma Reijnders si sta consacrando a livelli altissimi. L’exploit del giocatore di Zwolle, classe 1998, è sotto gli occhi di tutti: in campionato è ad un solo gol dalla doppia cifra (fermo a nove), mentre in Champions League ha segnato tre gol e uno in Coppa Italia e in questa competizione, così come in Serie A, potrà ancora migliorarsi, visto che il Milan dovrà giocare ancora le semifinali contro l’Inter ad aprile. Un rendimento impressionante per l’ex AZ Alkmaar. Prima sotto la guida di Paulo Fonseca, che ha valorizzato, avanzandolo di posizione rispetto alla passata stagione, quelle che sono le due doti balistiche. Poi sotto l’egida di Conceicao, si è confermato. In questa stagione tumultuosa del Diavolo, l’olandese è stato l’unico a rimanere costante e continuo senza perdersi.

Continuità che Reijnders ha trovato anche in Nazionale. Nella formazione di Rambo Koeman è ormai un titolare inamovibile e ieri ha risposto alla grande alla chiamata del suo CT. Domenica sera, il ritorno in Spagna in quella che si preannuncia un’altra sfida spettacolare. Adesso quanto vale Reijnders? Nell’estate del 2023 arrivò al Milan per circa 20 milioni di euro, dopo la partenza di Sandro Tonali (un altro niente male) verso il Newcastle. Dopo l’anno di ambientamento, l’esplosione definitiva. Oggi ne vale almeno 50. E’ a tutti gli effetti uno dei migliori giocatori nel suo ruolo.

