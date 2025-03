Focus salvezza

Tempo di lettura 3 minuti

Mancano 9 giornate al termine di questo campionato e approfittando della sosta per la Nazionali andiamo ad analizzare i pro e contro delle squadre in lotta per restare nella massima serie

Como: 29 punti

Pro – Una idea di gioco propositiva da parte di mister Fabregas e l’inserimento eccellente da parte di diversi nuovi acquisti giunti nella sessione invernale.

Contro – La poca abitudine dell’intero ambiente nel lottare per certi traguardi, il Como non ottiene una salvezza in serie A dal 1988.

Verona: 29 punti

Pro – Se l’Hellas l’ha scampata nelle ultime due stagioni, quando era quasi spacciato, acciuffando prima uno spareggio con le unghie e con i denti, battuto lo Spezia, e poi nell’annata dopo ha evitato la retrocessione nonostante la cessione di alcuni giocatori più rappresentativi in inverno, non facciamo fatica a pensare, vista la situazione attuale, che anche quest’anno i gialloblu hanno tutte le carte in regola per festeggiare una nuova permanenza in A.

Contro – Un gruppo nel complesso abbastanza fragile, come lo dimostrano le diverse goleade subite, per cui attenzione a non dare per assodata la salvezza.

Cagliari: 26 punti

Pro – Su tutto evidenzierei la voglia matta che avrà mister Nicola nel dimostrare che può condurre la nave in porto non solo a stagione in corso. Sono passati infatti 8 anni dall’ultima volta, ai tempi del Crotone, che il mister ha allenato per una intera annata un club festeggiando poi la salvezza a fine stagione.

Contro – Forse proprio il dare per scontata la permanenza in A in quanto Nicola rappresenta una garanzia.

Lecce: 25 punti

Pro – La terza salvezza consecutiva, mai agguantata da questo club, è sicuramente uno stimolo in più. Poi i gol di Krstovic, unico giocatore in doppia cifra nel novero delle squadre coinvolte nella lotta salvezza.

Contro – Le ultime esperienze non positive del tecnico Giampaolo potranno forse influire su di lui e di conseguenza sul gruppo nei momenti decisivi.

Parma: 25 punti

Pro – Nonostante mille difficoltà questa squadra sta dimostrando di saper lottare e non crollare a picco.

Contro – Il salto di categoria si è fatto sentire più del dovuto e la poca esperienza del tecnico Chivu.

Empoli: 22 punti

Pro – Se riscatta la scintilla ha dimostrato di essere più che competitivo.

Contro – Forse la pancia piena per il record conquistato un anno fa, tre salvezze di fila. Inoltre è una compagine in forte calo.

Venezia: 20 punti

Pro – Le ultime buone prestazioni che hanno lanciato un segnale forte e chiaro: il Venezia non ha mollato.

Contro – La serie negativa inanellata da mister Di Francesco dopo l’avventura nella Roma sembra non avere fine.

Monza: 15 punti

Pro – La matematica ovvero finchè la retrocessione non è aritmetica sappiamo che nel calcio tutto è possibile.

Contro – Praticamente tutto, sono davvero troppi i fattori avversi.

Fonte foto: Today.it

Stefano Rizzo