Nations League: gare di andata dei quarti di finale

Italia sconfitta a San Siro per 1-2 dalla Germania, sorprese da Croazia e Danimarca che battono rispettivamente Francia e Portogallo, mentre a Rotterdam la Spagna acciuffa il pareggio con l’Olanda soltanto nei minuti di recupero

Altre tre gare, oltre quella degli azzurri della quale parliamo qui. Amaro il ritorno in nazionale di Mbappé che combacia con un clamoroso passo falso della squadra francese che a Spalato perde 2-0 con goal croati di Budimir al 26′ e Perisic al 45+1′, con l’ex Inter che torna al goal in nazionale dopo 27 mesi circa e 20 partite. Poteva essere anche più rotonda la vittoria croata se non ci fosse stato un Maignan in gran forma che ha parato tutto il parabile, compreso un rigore di Kramaric all’8′. Vittoria per una grande Danimarca allo Stadio Parken di Copenaghen, dove i biancorossi battono il Portogallo per 1-0 con goal di Højlund al 78′. Un risultato che però non rende pieno merito ai danesi che sbagliano un rigore al 24′ con Eriksen ed hanno davvero molte altre occasioni sventate da una super prestazione del portierone Diogo Costa. Cristiano Ronaldo non pervenuto e ci sarà senz’altro bisogno della sua miglior versione, nella gara di ritorno, per ribaltare il risultato. La vincente di questo doppio confronto troverà, in semifinale, una tra Italia e Germania. A Rotterdam scontro scintillante tra Olanda e Spagna che pareggiano 2-2 un match che ha mostrato tratti di grande calcio. Passa subito la Spagna con Nico Williams al 9′, pareggio e sorpasso olandese con Gakpo al 28′ e Reijnders al 46′ e pari definitivo di Merino al 90+3′, dopo che gli orange erano rimasti in 10 per l’espulsione del terzino sinistro Hato all’82esimo. Le uniche certezze per la partita di ritorno sono quelle che, da un lato gli spagnoli non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario, mentre dall’altro gli olandesi avranno sicuramente bisogno di un pizzico di determinazione in più.

