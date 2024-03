Sorteggio Champions League: ai quarti spicca Real Madrid-Manchester City

Tempo di lettura 1 minuto

Si è svolto a Nyon il sorteggio delle ultime otto squadre nella massima competizione europea, palline che non contenevano nomi di squadre italiane tutte e tre eliminate agli ottavi

Ora si inizia a fare sul serio. I quarti di finale di Champions League sono stati appena sorteggiati e gli incroci intriganti non mancano. Il match che attirerà l’attenzione di tutti sarà sicuramente Real Madrid-Manchester City in quella che verrà considerata come la più classica delle finali anticipate. Affascinante anche la sfida tra PSG e Barcellona, blaugrana che hanno fatto fuori il Napoli. Non da meno l’incrocio che vede di fronte Arsenal e Bayern Monaco, il quale ha eliminato la Lazio. Si affronteranno, infine, le formazioni meno quotate del lotto alla vigilia, ovvero Atletico Madrid, giustiziere dell’Inter, e Borussia Dortmund. Decisi anche gli incroci in vista delle semifinali con Ancelotti e Guardiola che se la potranno vedere con Arteta o Tuchel. Dall’altra parte le outsiders se la vedranno con Mbappè o Lewandowski.

Ecco nel dettaglio la griglia:

Arsenal-Bayern Monaco

Real Madrid-Manchester City

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

PSG-Barcellona

Glauco Dusso