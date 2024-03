Lazio il futuro è adesso: fatta per Igor Tudor

Tempo di lettura 1 minuto

Lotito rompe gli indugi e si proietta immediatamente nella prossima stagione, arriva subito il tecnico croato fino a giugno 2025

Nessun traghettatore per la Lazio. Dopo il match di domani a Frosinone, in cui sarà sulla panchina biancoceleste Martusciello, si insedierà al comando della squadra Igor Tudor. Quest’ultimo potrà approfittare della sosta nazionali per farsi conoscere dall’ambiente. Una scelta che sa già di futuro anche perché l’ex tecnico del Marsiglia, ora libero, sarà l’allenatore della Lazio anche la prossima stagione. Nella nottata di ieri l’incontro decisivo. Le firme sul contratto dovrebbero arrivare nelle prossime ore per un accordo sino a giugno 2025 con opzione per un altro anno. Mossa decisa del presidente Lotito dopo che insieme a Sarri era andato via anche tutto il suo staff. Tudor torna dunque in serie A dopo aver ben impressionato alla guida del Verona con un modulo che ricordava quello di Simone Inzaghi. L’allenatore croato però ha dimostrato di essere flessibile sulle scelte in campo. La sua Lazio sarà tutta da scoprire.

Glauco Dusso