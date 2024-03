Sorteggio Europa e Conference League: derby Milan-Roma e Liverpool per l’Atalanta, la Fiorentina sorride

Sorteggio Europa e Conference League: derby Milan-Roma e Liverpool per l’Atalanta, la...

Tempo di lettura 1 minuto

Effettuati gli accoppiamenti anche per le altre due competizioni, urna agrodolce per le italiane dove possono essere soddisfatti solo i viola

Dopo la Champions League tocca a Europa e Conference League svelare il quadro dei quarti di finale. In Europa League palline infuocate per le italiane. Sarà infatti uno scontro tutto di casa nostra quello tra Milan e Roma mentre l’Atalanta continua con le pescate amare visto che i ragazzi di Gasp se la vedranno con il Liverpool. Negli altri due scontri si fronteggeranno Bayer Leverkusen e West Ham, incrociate in semifinale alla vincente tra rossoneri e giallorossi, e il Benfica con il Marsiglia, opposte al turno successivo alla Dea o ai reds.

Per quanto riguarda la Conference League può guardare con ottimismo ai quarti di finale la Fiorentina. I ragazzi di Italiano pescano il Viktoria Plzen, squadra non irresistibile che è passata solo ai rigori con il Servette. Bruges-Paok sarà il quarto combinato per le semifinali proprio al match della Fiorentina. L’altra semifinale verrà fuori dall’incrocio tra Aston Villa-Lille e Olympiacos-Fenerbahce.

Ecco il tabellone nel dettaglio dell’Europa League:

Milan-Roma

Bayer Leverkusen-West Ham

Liverpool-Atalanta

Benfica-Marsiglia

Ecco il tabellone nel dettaglio della Conference League:

Viktoria Plzen-Fiorentina

Bruges-Paok

Aston Villa-Lille

Olympiacos-Fenerbahce

Glauco Dusso