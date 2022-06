Si è spento Giuseppe Brizi

L’ex bandiera della Fiorentina aveva da poco compiuto 80 anni

Lascia questa terra un altro giocatore di quella Fiorentina scudettata del 1969, si tratta di Giuseppe Brizi.

Brizi si è spento a 80 anni.

Dal ’62 al ’76 ha militato nella Fiorentina, per lui 280 partite in A con la maglia gigliata, prima come stopper e poi negli ultimi 4 anni sostituì Ferrante come libero. Sempre in viola conquistó due volte la Coppa Italia, nel 1966 e nel 1975.

La Fiorentina invece che vinse lo scudetto era trascinata da Amarildo.

Da noi Brizi era intervenuto diverso tempo fa, clicca qui per rileggere l’intervista.

Questo invece il suo messaggio che aveva inviato a noi: ‘Ho vissuto nella mia carriera dei bellissimi momenti anche grazie al sostegno dei tifosi. Sono riconoscente sia a voi, per avermi fatto intervenire, che a tutti gli appassionati di calcio. Mi complimento per questo obiettivo enorme raggiunto’.

La redazione si stringe al dolore dei familiari.

Fonte foto: LaNuovaRiviera.it

Stefano Rizzo