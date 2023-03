Serie A, c’è vita oltre la Champions League: la zona salvezza si può infiammare

La vittoria della Cremonese, dal punto di vista squisitamente tecnico, è passata inosservata. Ma può avere importanti ripercussioni già a parte dalla nuova giornata

Ormai è sempre Serie A, una giornata tira l’altra. Nemmeno il tempo di riprenderci dalle scosse del turno numero 24, che già da stasera ricomincia un nuovo lungo weekend di campionato. Da dove si riparte? Ovviamente dall’infallibile Napoli spallettiano, ormai prossimo a vincere il campionato (vedi articolo), dalla estenuante corsa alla prossima Champions League (Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta) fino all’enigmatica e mai risoluta lotta salvezza. Proprio quest’ultimo fronte si è acceso circa tre giorni fa con la clamorosa e memorabile prima vittoria della Cremonese in campionato da 27 anni a questa parte contro la Roma. Successo che dal punto di vista squisitamente tecnico ha avuto pochi riscontri. Difatti, il post dello Zini ha avuto come show-man assoluto José Mourinho, con il quarto uomo Marco Serra (eh sì, anche lui ha un nome e non solo Serra) a farne da antagonista. Ma riavvolgiamo il nastro e diamo merito alla Cremonese: diamo a Cesare quel che è di Cesare.

STORICA

La vittoria della Cremonese, infatti, è stata per certi versi poco raccontata. Gli uomini di Ballardini dopo ben 24 giornate hanno mosso la propria classifica, salendo a quota 12 punti in Serie A e abbandonando l’ultima piazza a discapito della Sampdoria. Si tratta di un successo di estrema importanza. In primis per la “Cremo” stessa. Una vittoria di così grande prestigio ridà alla piazza e a tutto l’ambiente nuova linfa in vista di un finale di campionato tutt’altro che scontato. Il 2-1 dello Zini è stato costruito da squadra compatta, organizzata e per nulla rassegnata. Davide Ballardini sta raccogliendo piano piano i suoi frutti. E se la Coppa Italia resta storia a sé, finalmente da martedì sera è iniziato anche il campionato della Cremonese.

C’E’ VITA

La vittoria, oltre a dare nuova linfa ai grigio-rossi, ha accorciato seppur di poco la classifica. Adesso il quartultimo posto occupato da uno Spezia in grande crisi (due punti nelle ultime 5 partite) non è più un miraggio. E ogni partita sarà da giocare al 100%, sudando e lottando su ogni pallone. Tutte le squadre coinvolte, almeno fino alla Salernitana (24 punti), devono stare in guardia. La retrocessione non è ancora decisa, ma c’è parecchia strada da fare. Già in questo weekend, sono in programma sfide tutt’altro che banali. Ad iniziare proprio da Spezia-Verona, un vero e proprio scontro diretto tra i liguri (20 punti) e gli scaligeri (17). Sfida che potrebbe accorciare ulteriormente la classifica in caso di colpo esterno della squadra di Zaffaroni. E se a La Spezia arriva il Verona, a Marassi sponda Sampdoria arriva proprio la Salernitana di Sousa. Sfida di valore fondamentale per gli uomini di Stankovic. Un possibile successo renderebbe la corsa alla salvezza ancor più entusiasmante. La Cremonese, invece, sarà ospite sul campo del Sassuolo. Match complicato ma non impossibile. L’impresa contro la Roma dovrà essere un viatico. Serie A, c’è vita oltre la Champions League!

Sandro Caramazza