Diario Euro 2024, Spagna-Inghilterra: prima finale senza ‘Serie A’ dal 2008

Domenica sera all’Olympiastadion di Berlino l’ultimo atto dell’Europeo in Germania. Per l’occasione non ci sarà nessun giocatore che milita nel massimo campionato italiano

Arrivati all’ultimo atto di Euro 2024 è arrivato anche il momento di spulciare qualche statistica e curiosità in merito alla grande finale tra Spagna e Inghilterra, due delle nazionali più forti in Europa e del mondo. Sarà una finalissima scarna di Italia e di Serie A. Infatti, non ci sarà nessun giocatore militante nel massimo campionato italiano a giocare l’ultimo grande atto della coppa continentale per nazioni. E’ un dato che non ricorre addirittura dal 2008, considerando sia Mondiale che appunto Europeo. Infatti, negli ultimi 16 anni sia di coppa del mondo che di campionati europei, la Serie A ha avuto una certa rappresentanza. L’ultima volta senza giocatori militanti in Serie A è stato durante la finale di Euro 2008 giocatasi al Prater di Vienna tra Spagna e Germania. In quel caso, vinsero le Furie Rosse per 1-0 con rete di Fernando Torres. Finale che diede inizio allo straordinario ciclo di successi della nazionale iberica, che due anni dopo trionfò in Sudafrica col Mondiale e nel 2012 bissò la vittoria dell’Europeo demolendo l’Italia di Prandelli per 4-0, ma come 16 anni fa, ci sarà almeno un pizzico di italianità ad illustrare la finalissima: nel 2008 Rosetti fu arbitro della partita, mentre domenica Irrati sarà al Var.

Diario Euro 2024, nessun Serie A: tra Mondiale ed Europeo un unicum in tempi recenti

Sarà appunto una finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra senza giocatori di Serie A. Negli ultimi anni, invece, il campionato italiano ha sfornato diversi campioni del mondo e d’Europa. Ecco un breve excursus storico:

Qatar 2022 Argentina-Francia (7): Theo Hernandez (Milan), Rabiot (Juventus), Giroud (Milan); Paredes (Juventus), Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Di Maria (Juventus),

Euro 2020 Italia-Inghilterra (22): tranne Florenzi al Psg, Emerson Palmieri al Chelsea, Jorginho al Chelsea e Verratti al Psg

Russia 2018 Francia-Croazia (7): Matuidi (Juventus); Strinic (Sampdoria), Brozovic (Inter), Badelj (Fiorentina), Mandzukic (Juventus), Perisic (Inter), Kalinic (Milan)

Euro 2016 Portogallo-Francia (3): Evra (Juventus), Digne (Roma), Pogba (Juventus)

Brasile 2014 Germania-Argentina (8): Klose (Lazio); Campagnaro (Inter), Fernandez (Napoli), Biglia (Lazio), Alvarez (Inter), Higuain (Napoli), Palacio (Inter), Andujar (Catania)

Euro 2012 Spagna-Italia (20): tranne Sirigu, Thiago Motta al Psg e Balotelli al Manchester City

Sudafrica 2010 Spagna-Olanda (2): Snejider (Inter) e Huntelaar (Milan)

Diario Euro 2024: senza Serie A nell’anno dell’exploit tra i club e del flop nazionale

Può capitare ovviamente che dopo sette tornei consecutivi con giocatori della Serie A presenti, in uno il massimo campionato italiano possa mancare di rappresentanza, ma tale assenza arriva in un momento storico abbastanza indicativo del calcio italiano, che per certi versi fotografa la confusione e il disquilibrio in seno al nostro movimento calcistico. In pochissimi mesi se non settimane, si è passati dalla grande e meritata esaltazione dell’exploit europeo dei vari club nostrani, con la conquista di ben cinque posti di accesso alla prossima Champions League, alla clamorosa, nefasta ed ennesima debacle della Nazionale azzurra. Certo la presenza o meno di giocatori della Serie A non può essere riconducibile a tale situazione, anche perché di mezzo ci sono ovviamente diverse variabili legate alle singole squadre. Emerge, però, un dato non proprio gratificante in relazione al rapporto fra giocatori della Serie A convocati ad Euro 2024 e gol segnati. Complessivamente la Serie A ha consegnato in Germania 89 giocatori (inizialmente 90, ma poi si è infortunato Koopmeiners), dietro solo alla Premier League con 96. Da questi 89 convocati sono arrivati solamente 15 gol, tra cui ben cinque dai giocatori dell’Inter (la squadra più rappresentata con 13 convocati). Insomma, i dati non mentono: questo Euro 2024 è stato un flop per la Serie A e i suoi protagonisti.

Sandro Caramazza

