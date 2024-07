Inter, dagli obiettivi alle trattative: il calciomercato dei nerazzurri

Tempo di lettura 3 minuti

Un campionato trionfale che l’ha vista dominare in stagione senza che altri rivali potessero insidiarle il ruolo di campione d’Italia

Trionfale: questo è il termine che descrive la scorsa stagione dell’Inter, che nel campionato 2023-2024 ha conquistato la seconda stella della sua storia portandosi in casa il ventesimo Scudetto. Una stagione trionfale, già pronosticata dai dati e dai numeri delle scommesse sul calciomercato alla vigilia del torneo appena concluso e anche per quello che prenderà il via il prossimo 17 agosto la strafavorita per la vittoria finale resta l’Inter allenata da Simone Inzaghi. Certo servirà intervenire sulla squadra e fare qualche operazione di mercato per inserire giocatori che possano alzare ancora di più il tasso tecnico della squadra. Il neo presidente Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono già al lavoro per portare in nerazzurro qualche talento da valorizzare e portare ancora al trionfo la squadra, magari rendendosi ancora più competitiva anche in ambito europeo.

Cessioni

Partiamo dalla situazione cessioni, necessaria per far cassa anche alla luce del maxi prestito di 275 milioni di Oaktree, oggi controllante del club nerazzurro. L’idea a questo punto è certamente quella di non depauperare la rosa nerazzurra ma alleggerire il costo squadra. Questo anche il motivo delle uscite di Cuadrado, Sanchez, Sensi, Klaassen e Audero. Dalla squadra potrebbero salutare anche Arnautovic, Dumfries e Valentin Carboni. Scelte che si concretizzeranno solo nel momento in cui si avrà in mano qualcuno che potrebbe sostituirli degnamente. Quindi l’idea è risparmiare sui cartellini ma solo quando si potrà avere a disposizione una situazione di entrata/uscita certa.

Arrivi

Il calciomercato, iniziato il primo luglio, ha portato già tante novità in casa Inter. A parametro zero sono arrivati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi dal Porto a anche l’alternativa a Sommer in porta è pronta con la Josep Martinez, arrivato dal Genoa, pronto a giocarsi un posto da titolare tra i pali nerazzurri. Inoltre sono stati riscattati Carlos Augusto dal Monza, Marko Arnautovic dal Bologna e Davide Frattesi dal Sassuolo. Giocatori che hanno avuto un ruolo importante per la gioia Scudetto per i nerazzurri ma partiti molto spesso dalla panchina. Pedine utili quindi, che hanno meritato la riconferma da parte dell’allenatore e della società.

Obiettivi

E arriviamo quindi al punto clou, quello degli obiettivi di mercato. Sono tanti e importanti ma come sempre c’è l’ostacolo del prezzo innanzitutto. Partiamo da Tanner Tessmann, giocatore statunitense del Venezia. Da parte dell’Inter c’è grande interesse ma i nerazzurri stanno attendendo per vedere le altre piste di mercato come si evolvono e nel frattempo è spuntato l’interesse del Torino. Capitolo Dan Ndoye, esterno del Bologna che potrebbe sostituire Dumfries. Il calciatore di nazionalità Svizzera piace tanto ma il prezzo è particolarmente elevato, circa 15 milioni. Si tratterà ma non è escluso che l’Inter possa abbandonare la trattativa per rimanere con l’olandese sulla fascia. Altro obiettivo importante è il danese Albert Gudmundsson del Genoa. Lui è uno dei principali obiettivi dei nerazzurri ma arrivano richieste anche da altri club come la Lazio. Per l’Inter l’arrivo dell’islandese è strettamente legato alle uscite per fare cassa.

