Diario Euro 2024: domani la finalissima

Tempo di lettura 3 minuti

Andiamo ad analizzare il bilancio negli scontri diretti con posta in palio tra le due finaliste la Spagna e l’Inghilterra

Domani a Berlino per la prima volta nella storia due nazionali blasonate come la Spagna e l’Inghilterra si affronteranno in una finalissima. Una sfida inedita a questi livelli. Andiamo però ad analizzare il bilancio negli scontri diretti ufficiali tra queste due selezioni.

Il primo incontro ha avuto luogo a Rio de Janeiro nel mondiale del 1950, nel gruppo 2, prevalse per una rete a zero la Spagna. Va avanti solo la Spagna prima classificata del raggruppamento.

In occasione dell’Europeo del 1968 nella gara play off ha la meglio la nazionale inglese che nel doppio spareggio tra andata e ritorno, Londra e Madrid, si impone per 1-0 e 1-2.

Ad Euro 1980 a Napoli vittoria per due a uno dell’Inghilterra sulla Spagna nel gruppo 2. Salutano però entrambe il torneo perchè a passare il turno sono il Belgio e l’Italia paese ospitante.

Le due nazionali si incrociano nel gruppo B, questa volta in occasione del Mondiale 1982 in Spagna. A Madrid la gara termina senza reti ed entrambe le squadre vengono estromesse e a passare il turno è la Germania Ovest.

In Inghilterra ad Euro 1996 per la prima volta le due compagini duellano in un incontro da dentro o fuori in una fase finale di un torneo. A Londra la partita valida per i quarti di finale si conclude sullo 0-0 e ai rigori festeggiano gli inglesi.

Giungiamo alle ultime due sfide avvenute nel 2018 in Nations League nel girone 4. All’andata la Spagna è corsara a Londra con il punteggio di 1-2. La nazionale inglese si vendica però a Siviglia per due a tre vincendo il girone in cui si qualificava solo la prima classificata.

Kane e Lamine Yamal

Domani invece in palio ci sarà la coppa e non solo perchè è possibile che nella squadra che trionferà ci possa essere il nuovo vincitore del pallone d’oro. Se dovesse avere la meglio l’Inghilterra molto probabilmente l’ambito riconoscimento individuale verrebbe assegnato a Bellingham, già laureatosi a giugno campione d’Europa con il Real Madrid, oppure, ipotesi però remota, al capitano Kane, miglior goleador europeo con il premio scarpa d’oro 2024. Kane che incredibilmente è ancora a caccia del primo trofeo tra nazionale e club. Se invece ad alzare al cielo la coppa sarà la Spagna sia Rodri che il giovanissimo Lamine Yamal potrebbero sperare di conquistare il pallone d’oro.

Rodri e Bellingham

Insomma, che vinca il migliore!

Fonti foto: Football-Magazine.it; EuroNews.com; MetodoScommesse.com

Stefano Rizzo