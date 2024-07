Bayern Monaco, ufficiale l’acquisto di Joao Palhinha

Tempo di lettura meno di un minuto

Il portoghese lascia il Fulham per trasferirsi in Germania per 51 milioni di euro un anno dopo il trasferimento saltato

Joao Palhinha è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. I tedeschi hanno trovato l’accordo con il Fulham per 51 milioni di euro dopo il trasferimento saltato di un anno fa perché il club inglese non riuscì a trovare un sostituto. Il portoghese ha già firmato il contratto con i bavaresi e, una volta tornato dalla vacanze post Europeo, si unirà ai suoi nuovi compagni agli ordini di Vincent Kompany.

Si tratta di un trasferimento record per il Fulham dato che non aveva mai incassato così tanti soldi per la cessione di un calciatore.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina