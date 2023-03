Napoli-Lazio primo match della 25ª giornata

Questa sera, al Maradona, un incontro delicato soprattutto per i biancocelesti che vogliono assolutamente rimanere agganciati al treno Champions

Il vero treno di questo campionato è il Napoli, un rullo compressore, e mai come in questa stagione può aggiudicarsi il tricolore anche con largo anticipo. La capolista ci ha abituati ad un calcio spettacolare e redditizio che entusiasma i suoi tifosi, così come tutti gli amanti del calcio. Difficilmente gli uomini di Spalletti si lasceranno distrarre dal grande vantaggio (+18 N.d.R.) sulle due inseguitrici in classifica e, ne siamo certi, anche stasera faranno di tutto per portare a casa tre ulteriori punti e far divertire il pubblico di casa. Ci sarà comunque una Lazio che non intende di certo scendere in campo come semplice vittima sacrificale. Le armi sono delle migliori da ambo le parti ed in ogni reparto e, tra gli altri, si troveranno di fronte il momentaneo capocannoniere del campionato Victor Osimhen ed il bomber italiano per eccellenza Ciro Immobile, scintille assicurate insomma. Appuntamento alle 20.45 al Maradona, mentre la diretta televisiva in esclusiva su DAZN.

Fonte foto: napolipiu.com

Luigi A. Cerbara