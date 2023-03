Charles De Ketelaere titolare con la Fiorentina

Infortunio dell’ultimo minuto per Brahim Díaz e belga subito in campo in cerca della tanto agognata svolta

Tornano convocabili e convocati Florenzi, Calabria e Bennacer, ma una leggera distorsione al ginocchio terrà fuori il furetto spagnolo e questo spalanca le porte a De Ketelaere per giocare, dopo un mese, dal primo minuto. Sabato potrebbe essere il giorno del riscatto da una stagione sin qui davvero povera di soddisfazioni. I suoi compagni lo elogiano ed affermano che gli basterebbe trovare la tranquillità giusta per riuscire a fare in partita le tante cose belle che gli riescono in allenamento. A seguito della sua non eccellente annata, almeno sin qui, si parla di lui anche in ottica mercato, ma la società ha mostrato già in altre occasioni di saper aspettare i suoi giovani. Stefano Pioli, in conferenza stampa, rimane sereno e positivo ma anche contento di tornare ad avere un gruppo più folto.

Fonte foto: sempremilan.com

Luigi A. Cerbara