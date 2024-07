Focus Euro 2024: chi vincerà per gli scommettitori…

Tempo di lettura 7 minuti

Sfuma il sogno di bis azzurro, ora tocca a Spagna e Inghilterra

In due per la coppa: si nasconde tra Spagna e Inghilterra la vincitrice di Euro 2024. Rispetto alle previsioni degli scommettitori online in semifinale, l’unica “infiltrata” era l’Olanda, che ha preso il posto dell’Italia, sul cui bis continentale gli utenti credevano molto. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio Goldbet, che, alla vigilia delle semifinali, ha analizzato le puntate online sulla vincente dell’ Europeo, con focus anche sul passaggio del turno all’altezza dei gironi e degli ottavi di finale e sul capocannoniere del torneo.

Le prime tre squadre con le maggiori chance di successo sono Italia, Francia e Inghilterra, che insieme valgono oltre metà (55%) della raccolta complessiva. Deluso, però, il 25% di scommettitori che ha puntato sugli azzurri, usciti anzitempo e malamente contro la Svizzera. Restano in corsa, invece Inghilterra (17%) e Spagna (13%).

C’era poca fiducia intorno alla Germania (12%). Colpiscono le scarse aspettative anche sul Portogallo (6%) di Cristiano Ronaldo e sull’Olanda (3%).

Euro2024: tutte le scommesse Passaggio Turno

Dalle previsioni sull’esito finale di Euro 2024 a quelle sul passaggio del turno: prima all’altezza dei gironi, poi degli ottavi e dei quarti. Gli scommettitori hanno avuto buon fiuto? Per quanto riguarda la prima fase, sono state analizzate le tipologie di scommessa Accoppiata passaggio turno non in ordine, dunque pronosticando il duo di testa, e in ordine, indovinando l’esatto piazzamento in classifica.

Nei vari raggruppamenti, le percentuali maggiori per il passaggio turno non in ordine sorridono alle accoppiate ritenute, sulla carta, più accreditate: nel Gruppo A Germania-Svizzera (11%), nel Gruppo B Spagna-Italia (11,5%), nel Gruppo D Francia-Olanda (22,6%), nel Gruppo E Belgio-Ucraina (14%), nel Gruppo F Portogallo-Turchia (14%).

Ci si aspettavano, dunque, pochi colpi di scena, considerando le risicate percentuali delle altre accoppiate. In questo senso, uno dei risultati più inattesi è arrivato dal Gruppo D, dove l’Austria ha vinto a sorpresa il girone davanti alla favorita Francia, con l’Olanda terza e la Polonia eliminata. Il passaggio del turno di Francia e Austria è stato correttamente pronosticato solo dall’1,1% % della platea Goldbet. Da segnalare il 3,2% di puntate su Germania-Ungheria, dunque ipotizzando la Svizzera fuori dalle prime due; il 2,5% su Spagna-Croazia, senza l’Italia; l’1,7% su Portogallo-Repubblica Ceca.





Tendenza confermata anche osservando le scommesse sull’Accoppiata passaggio turno in ordine. Nel Gruppo A 16% per Germania prima e Svizzera seconda (3,2% per Germania-Ungheria), nel Gruppo B 7,7% per Spagna-Italia (2,3% per Spagna-Croazia, 2,2% per Italia-Spagna), nel Gruppo D 16% per Francia-Olanda (1,2% per Olanda-Francia), nel Gruppo E 10% per Belgio-Ucraina (1,3% per Belgio-Romania), nel Gruppo F 16,6% per Portogallo-Turchia (1,7% per Portogallo-Repubblica Ceca).

Merita una trattazione a parte il Gruppo C, dove ci si aspettava un esito incerto, come poi in effetti ha detto il campo. L’accoppiata Inghilterra-Danimarca (7,4%) prevale nel passaggio turno non in ordine, ma a un’incollatura troviamo Inghilterra-Serbia (6,9%). L’Inghilterra era favorita per la vittoria del girone, ma si delineava un testa a testa tra Danimarca e Serbia alle sue spalle: 7,8% per Inghilterra-Serbia, 6,9% per Inghilterra-Danimarca. Alla fine a passare il turno sono stati gli inglesi, primi ma sottotono, e i danesi. La Serbia è stata la grande delusione, mentre la Slovenia, cui era stato attribuito un ruolo ancillare in questo raggruppamento, si è fatta invece valere, chiudendo terza e venendo ripescata.

Se, dati alla mano, Serbia e Ucraina sono state i flop della fase a gironi di Euro 2024, l’Italia lo è stata indubbiamente degli ottavi: gli scommettitori davano gli azzurri di Spalletti nettamente favoriti nel match con la Svizzera (89% vs 11%) e invece sono stati annichiliti senza troppa fatica dagli elvetici. Dopo l’ottimo girone, è aumentato l’appeal dell’Austria, indicata come favorita per l’approdo ai quarti ai danni della Turchia (69% vs 31%), mentre il campo ha dato un verdetto diverso. Percentuali bulgare, in compenso, per il passaggio del turno delle altre big, ovvero Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Olanda.



Analizzando, invece, le puntate online sui quarti di finale, è interessante notare come gli scommettitori prevedessero dei match assai meno equilibrati di quanto, in realtà, abbia detto il campo, con due partite arrivate ai rigori e una ai supplementari. Alla fine è stato, comunque, centrato il pronostico di Portogallo-Francia (82% per il passaggio del turno dei galletti) e Inghilterra-Svizzera (89% per gli inglesi). Di contro, la Germania padrona di casa era data per favorita nella supersfida con la Spagna (62% vs 38%) e invece ad andare avanti sono stati gli iberici.

Capocannoniere Euro2024: scommesse e favorito

Dall’ultima analisi si accendono i riflettori sulle scommesse relative al capocannoniere di Euro 2024. Qui è Kylian Mbappé a far la parte del leone, attraendo il 47% di puntate. Seguono, staccati, Harry Kane (14%), Cristiano Ronaldo (11%) e Alvaro Morata (8%). Tra questi solo Kane e Morata sono ancora in gioco.

Appena il 2% degli utenti ha scelto di puntare sull’italiano Gianluca Scamacca, che, dopo l’ottima stagione in maglia Atalanta, ha fortemente deluso, chiudendo senza reti. Indietro anche Romelu Lukaku (3,3%), anch’egli rimasto a secco, pur con 3 gol annullati dalla Var.

Le scommesse su una scelta tedesca si frammentano in più giocatori: Füllkrug (3,3%), che ha messo a segno 2 gol, Musiala (2,7%) e Havertz (2,4%), questi ultimi rispettivamente autori di 3 reti e 2 reti ciascuno. Poco credito per l’attuale leader, l’olandese Gakpo (1,6%), autore fin qui di 3 centrii.

In un contesto in cui i centravanti di razza sembrano scomparsi, non sorprende trovare puntate su due centrocampisti offensivi come gli inglesi Bellingham (1%) e Foden (0,7%). Come pure vedere relegati nella voce Altro bomber giocatori del calibro di Lewandowski, Vlahović, Depay, Højlund e il co-capocannoniere in carica Schick.

Fonte dati: https://www.goldbet.it/news/scommesse/osservatorio-scommesse-europei-2024

Fonte foto: WiredItalia.it