Roma: Nottingham Forest su Bove, ipotesi rescissione per Karsdorp

Il club inglese insiste per il mediano giallorosso, considerato sacrificabile da De Rossi, mentre il terzino olandese ormai ai margini cerca un accordo con la società

Momenti frenetici quelli che la Roma sta vivendo in questi giorni sul fronte mercato. L’inizio di campionato è stato pessimo, evidenziando i limiti della rosa giallorossa, per questo motivo il DS Ghisolfi, spinto da Daniele De Rossi, sta cercando di completare la squadra con rinforzi di qualità. Prima però bisogna vendere, ottenere liquidità e liberare spazio nel monte ingaggi. Da un lato c’è Tammy Abraham, vicino ad essere scambiato con Saelemaekers, con l’aggiunta da parte del Milan di un conguaglio economico pari a 10 milioni di euro. Dall’altro, sempre per la stessa cifra, c’è Edoardo Bove, cercato con insistenza dal Nottingham Forest e considerato sacrificabile da De Rossi per arrivare ad un centrocampista titolare (Manù Koné del Borussia Moenchengladbach resta la prima scelta). Sullo sfondo rimane Rick Karsdorp, ormai fuori dal progetto giallorosso, che sta cercando un accordo con la società per la rescissione del contratto. Tutto in pochi giorni, il tempo ormai stringe sempre di più.

Luca Missori

