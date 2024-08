Calciomercato: Cancelo in Arabia Saudita, Kossounou all’Atalanta, Vos al Milan

Tempo di lettura 1 minuto

In questi ultimi giorni frenetici di mercato spuntano anche trattative a sorpresa, il terzino portoghese lascia l’Europa, la Dea ingaggia l’ex Leverkusen, i rossoneri pescano in casa Ajax

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, ma i colpi di scena non smettono di arrivare. Il primo è quello di Joao Cancelo, che per tutta l’estate ha atteso invano un’offerta del Barcellona, offerta che però non è arrivata a causa della difficile situazione finanziaria del club catalano. Il terzino portoghese ha allora accettato una maxi proposta dell’Al Hilal ed ora giocherà in Arabia Saudita. Restando in Europa, in particolare in Serie A, da segnalare due colpi per Atalanta e Milan. La Dea ha ingaggiato in prestito Odilon Kossounou, difensore classe 2001, che l’anno scorso ha fatto molto bene al Bayer Leverkusen. Cinque milioni di prestito per l’ivoriano, con il diritto di riscatto fissato a venticinque milioni. I rossoneri invece hanno acquistato a titolo definitivo Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax. Cinque milioni di euro il costo del suo cartellino tra parte fissa e bonus. Inizialmente Vos sarà aggregato al Milan Futuro allenato da Daniele Bonera.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)