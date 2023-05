Roberto Galia: “L’Inter al momento ha qualcosa in più rispetto al Milan”

Con l’ex giocatore della Juventus abbiamo analizzato anche le altre semifinali delle coppe europee. Ci siamo soffermati anche sulla lotta per non retrocedere

Per un punto sulle situazioni alquanto scivolose che stanno vivendo la Sampdoria e la Juve abbiamo contattato un doppio ex Roberto Galia. L’ex difensore e centrocampista tra gli anni ’80 e ’90 ha indossato anche la maglia del Verona. Inoltre Galia ha disputato e vinto con la Juve un derby italiano in Europa in occasione della finale di Coppa Uefa contro la Fiorentina nel ’90. Tra anni dopo sempre con la casacca bianconera ha bissato il successo questa volta in finale contro il Borussia Dortmund.

I motivi pricnipali della retrocessione della Sampdoria?

I problemi societari, alcune scelte di poca qualità, investimenti limitati. Purtroppo c’è anche il rischio fallimento, la situazione è difficile e le eventuali cordate tentennano, oltrettutto il patron Ferrero non sembra abbia tanta voglia di vendere. Il Genoa rappresenterà comunque Genova in A ma auguro alla Samp una pronta risalita.

Che sensazioni ha sul processo ai danni della Juve?

Qualcosa è successo ed è giusto che la Juve paghi se ha sbagliato. I regolamenti vanno rispettati. Bisogna però valutare bene il tutto e capire se eventualmente il colpevole è solo il club bianconero.

Chi parte favorito tra il Real Madrid e il Manchester City?

Il Real Madrid mi ha stupito lo scorso anno in Champions, è il loro habitat perciò rispondo che i blancos hanno il 70% di possibilità di andare in finale. Il City si è rinforzato con Haaland ma il Real Madrid in Champions caccia fuori energie insperate.

Cosa potrebbe essere determinante nell’Euroderby di Milano in Champions?

Saranno due partite molto tirate e chi sbaglia di meno vince. L’Inter sta bene, il Milan meno. Si parte con un piccolo vantaggio dei nerazzurri sulla carta.

Che differenze ci sono tra un derby in Italia e un Euroderby?

Ho giocato la stracittadina di Torino ed è molto sentita ma in Europa è tutto amplificato poi per la Fiorentina è più di un derby la sfida con la Juve perciò la finale di Coppa Uefa ha avuto un sapore particolare.

Chi ha più possibilità di trionfare tra la Juve e la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference?

Alla Juve tocca forse la squadra più forte in quanto il Siviglia è abituato ad alzare questa coppa e oltretutto i bianconeri non stanno attraversando un periodo brillante. La Roma ha tanto entusiasmo. Forse è la Fiorentina però ad avere più possibilità, la vedo bene.

I meriti di questa rimonta del Verona?

La spinta del grande pubblico e l’allenatore Zaffaroni che ha saputo ridare equilibrio alla squadra. La Cremonese anche sta risalendo bene ma la classifica non le sorride perchè mancano pochi punti. Tra Lecce e Spezia si deciderà probabilmente l’utlimo posto utile per la salvezza con i salentini che devono proteggere i 4 punti di vantaggio e sfruttare lo scontro diretto in casa.

