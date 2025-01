Rimonta incredibile del Milan che vince la Supercoppa Italiana

Tempo di lettura 3 minuti

I rossoneri battono i cugini dell’Inter grazie alla reti di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham

Nella serata di ieri si è disputata la finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e il Milan in quel di Riad. Nerazzurri e rossoneri arrivano a questa gara dopo aver sconfitto rispettivamente l’Atalanta (2-0) e la Juventus (1-2) in semifinale. Partita molto divertente quanto sorprendente che ha visto trionfare i rossoneri dopo una rimonta incredibile. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo (45’+1 e 47′) l’Inter trova il doppio vantaggio grazie a Lautaro Martinez (nono gol nelle stracittadine milanesi) e Taremi ma, dopo soli 5 minuti, Theo Hernandez accorcia le distanze sorprendendo Sommer su punizione. Da questo momento i ragazzi di Simone Inzaghi sprecano diverse occasioni per trovare la terza rete e Pulisic ne approfitta pareggiando la partita all’80’ su assist dello stesso Theo. A pochi minuti dalla fine Maignan è decisivo su Dumfries tenendo a galla i suoi e aprendo alla vittoria nei secondi finali grazie al gol di Tammy Abraham che deve solo appoggiare in porta il passaggio di Leao. Il Milan vince così la sua ottava Supercoppa Italiana raggiungendo l’Inter al secondo posto nell’albo d’oro dietro solo alla Juventus (9 successi totali nella competizione).

Gran merito è sicuramente di Sergio Conceicao per essere riuscito a rialzare mentalmente una squadra che veniva da un periodo complicato. Il portoghese ha nuovamente dimostrato di essere un grande motivatore, viste anche le ottime prestazioni di Theo e Leao, oltre che un vincente considerdando che quello di ieri sera è il 12esimo trofeo vinto da allenatore (11 con il Porto). Sicuramente non c’era modo migliore per Conceicao per entrare subito nei cuori dei milanisti nonostante il suo passato da giocatore dell’Inter tra il 2001 e il 2003.

Il Diavolo torna dunque a vincere la Supercoppa Italiana dopo 8 anni. L’ultimo successo risale alla stagione 2016-17 quando, con Vincenzo Montella in panchina, i rossoneri sconfissero la Juventus ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.

Il Milan tornerà in campo sabato sera contro il Cagliari con l’obiettivo di risalire la classifica ed entrare nelle prime 4 posizioni.

Da segnalare che, nella giornata di domenica, si è disputata la Supercoppa di Francia (il Trophée des Champions) tra Paris Saint-Germain e Monaco con i parigini che hanno trionfato grazie alla rete, anche qui nel finale, di Ousmane Dembele.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina