Tottenham: Son rinnova il contratto fino al 2026

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante sudcoreano è diventato uno dei giocatori simbolo degli Spurs sin dal suo arrivo nel 2015 ed ora resterà per almeno un’altra stagione

Non è una stagione facile per il Tottenham, che dopo un periodo difficile si trova ora nella parte destra della classifica di Premier League. C’è però una buona notizia: in mattinata infatti Heung-Min Son ha rinnovato il suo contratto con gli Spurs fino al 2026. Il giocatore sudcoreano è arrivato a Londra nel 2015, prelevato dal Bayer Leverkusen, ed è diventato nel corso degli anni uno dei giocatori di spicco del Tottenham siglando 170 gol in 436 presenze. Dalla stagione scorsa è stato anche insignito della fascia di capitano. Son continua ad essere nel mirino di tanti top club europei, ma per ora ha deciso di restare nel club che lo ha reso grande.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)