Reijnders e Wirtz nel mirino del Manchester City

Guardiola ha individuato nei due i rinforzi necessari per sostituire De Bruyne e Gundogan

La stagione è ormai ai titoli di coda e iniziano i rumors di mercato. Il Manchester City, dopo un’annata altalenante per gli i suoi standard, vuole rafforzare il centrocampo. A causa della partenza di De Bruyne e del calo fisiologico di Gundogan, Guardiola è molto interessato a Tijjani Reijnders e Florian Wirtz. Il centrocampista del Milan ha da poco rinnovato fino al 2030 quindi, verosimilmente, servirà un’offerta molto importante per strapparlo ai rossoneri. Anche la situazione Wirtz è tutt’altro che semplice vista la concorrenza forte del Bayern Monaco. Al momento il Bayer Leverkusen spara alto chiedendo una cifra intorno ai 150 milioni di euro che però non dovrebbe preoccupare più di tanto i Citizens. Nel caso in cui Wirtz decidesse di restare in Germania, il City virerebbe su Morgan Gibbs-White, centrocampista del Nottingham Forrest.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina