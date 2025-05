Liga: il Barcellona rimonta in maniera spettacolare il Real Madrid, la sfida termina 4-3 e Ancelotti lascia la panchina dei Blancos per approdare alla Seleção

Tempo di lettura 1 minuto

Una partita che ha regalato momenti di altissimo livello, un susseguirsi di prodezze che hanno suscitato emozioni bellissime, questo il calcio che ci piace

Sembrerebbe quasi un modus operandi quello del Barcellona nel trovarsi sotto di due gol, per poi sfoggiare e beffare l’avversario mostrando tutta la sua spettacolare qualità, l’esperimento praticamente riesce sempre unica eccezione, difficile da digerire, è stata la semifinale di Champions contro l’Inter. Quello che abbiamo visto in campo in questo quarto clasico su quattro vinto dai blaugrana in questa stagione è stato davvero un tripudio di eccellenza, i due gol di Mbappè avevano il gusto di un trionfo segnato, ma da lì in avanti è partito uno show inarrestabile nell’arco di poco più di venti minuti, prima con Garcia seguito da un gol incredibile di Yamal e infine la doppietta di Raphinha in pieno stato di grazia, nella ripresa cala il tris Mbappè che non serve però ad evitare la sconfitta al Real Madrid. Sette punti preziosi per il Barça sui catalani e la vittoria della Liga sembra sempre più concreta. Intanto nelle ultime ore è arrivata la conferma che Ancelotti lascia la panchina del Real Madrid e vestirà dal 26 maggio i panni del nuovo CT della Seleçao e sarà il primo commissario tecnico europeo nella storia del Brasile, insomma per il Real Madrid si prospetta una stagione di cambiamenti… In bocca al lupo!

foto: Diretta.it

Daniela Fazzolari