Coppa Italia: le ultime da Milan-Bologna, precedenti, statistiche, curiosità

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera allo Stadio Olimpico rossoneri e felsinei si sfideranno nell’ultimo atto della competizione, in palio oltre al trofeo la qualificazione in Europa League

Sarà una sfida carica di significato quella che stasera assegnerà la Coppa Italia 2025. Milan e Bologna non solo si contenderanno un trofeo, ma anche l’accesso all’Europa League, tutt’altro che scontato visto il loro posizionamento in classifica in campionato. I felsinei mancavano da più di 50 anni all’ultimo atto della competizione, ma nelle due volte in cui ci sono arrivati in passato (1970 e 1974) hanno sempre vinto. I rossoneri invece hanno conquistato sì cinque volte la coppa, ma non la vincono dal 2003 e detengono il record negativo di finali perse (nove). Vincenzo Italiano si affiderà dunque alla cabala, per sfatare il suo tabù personale con le finali (tre sconfitte su tre negli ultimi tre anni con Inter, West Ham e Olympiacos). Conçeicao invece può aggrapparsi ai precedenti tra il Diavolo e il Bologna in Coppa Italia: cinque, tutti vinti dalla sua squadra. In caso di successo inoltre, il tecnico portoghese diventerebbe il primo allenatore del Milan dalla stagione 2007-2008 a conquistare due trofei nella stessa stagione (l’ultimo fu Carlo Ancelotti).

Luca Missori

(Fonte immagine: AcMilaninside.it)