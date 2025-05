Fiorentina: Kean verso il recupero col Bologna, Gudmundsson e Cataldi in dubbio

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la sconfitta col Venezia, la Viola punta a riavere i suoi due giocatori offensivi per il finale di campionato, a cominciare dalla delicata sfida contro i felsinei

Non è un finale di stagione semplice per la Fiorentina. Prima l’eliminazione beffa dalla Conference League per mano del Real Betis, poi la sconfitta col Venezia in campionato che ha allontanato i toscani dai piazzamenti che valgono l’Europa. In mezzo, alcuni infortuni importanti. In primis quello di Moise Kean, che nei supplementari della sfida contro gli andalusi ha visto ripresentarsi un problema al quadricipite femorale che lo ha costretto al forfait contro i lagunari. L’attaccante italiano però dovrebbe recuperare per il match di domenica prossima contro il Bologna. Più in dubbio invece Gudmundsson, anche lui out col Venezia. Il fantasista islandese ancora non sta bene e saranno decisivi i test fisici dei prossimi giorni per capire se potrà essere impiegato contro i felsinei. Improbabile infine il recupero di Cataldi, che rischia di aver terminato anzitempo la stagione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciofiorentina.it)