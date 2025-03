Ribaltone Reggiana: esonerato Viali, panchina a Dionigi! Il Cosenza ci ripensa, torna Alvini

Tempo di lettura 1 minuto

La pesante sconfitta contro il Sassuolo è stata fatale al tecnico che viene sollevato dall’incarico in piena zona retrocessione, i rossoblu invece richiamano il tecnico allontanato solamente poco più di un mese fa

William Viali non è più l’allenatore della Reggiana. La notizia è arrivata ieri sera, un ribaltone che era nell’aria soprattutto dopo il roboante 5-1 subìto sabato nel derby contro il Sassuolo. La situazione era ormai logorata dalla classifica che non sorride agli emiliani vista la terzultima posizione a pari punti col Sampdoria. Le circostanze, però, si possono migliorare vista la poca distanza tra le squadre. È attesa in giornata l’ufficialità dell’approdo di Davide Dionigi pronto a dirigere il suo primo allenamento. A lui il compito di migliorare lo score di una Reggiana che in 31 gare a messo insieme solo 7 vittorie più 11 pareggi e ben 13 sconfitte. La salvezza dista solo 2 punti quindi ampiamente alla portata. Serve però una sterzata che la dirigenza pensa possa arrivare dal cambio al timone. Esordio non facile per Dionigi che tra pochi giorni, nell’anticipo del venerdì, dovrà ospitare la Cremonese quarta.

Inoltre da segnalare il ripensamento del Cosenza che dopo solo quattro giornate richiama Massimiliano Alvini al posto della coppia Belmonte – Tortelli. I calabresi sono ultimi gravati di 4 punti di penalizzazione.

Glauco Dusso