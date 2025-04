Oumar Solet: l’ultima nuova scoperta dell’Udinese che piace tanto all’Inter

Tempo di lettura 3 minuti

Il difensore francese è arrivato da svincolato lo scorso ottobre ed in pochi mesi non solo si è guadagnato una maglia da titolare con i friulani ma ha fatto colpo anche su alcune big di Serie A

Ormai da tempo l’Udinese ha abituato il calcio italiano alla sua capacità di scoprire talenti, lanciarli e poi rivenderli ai top team di Serie A (o anche all’estero), realizzando corpose plusvalenze. È un po’ il modus operandi di tante realtà medio piccole del nostro campionato e viste le disparità finanziarie con i grandi club è anche normale che sia così. In quest’ottica, è molto importante avere un reparto scouting di livello e quello della squadra friulana lo è sicuramente. Negli ultimi anni, la società di proprietà della famiglia Pozzo è riuscita a scovare profili interessanti soprattutto nel reparto difensivo: prima Jaka Bijol, tuttora perno della retroguardia bianconera, poi Nehuen Perez, attualmente in prestito al Porto, infine l’ultimo arrivato: Oumar Solet.

Classe 2000, Solet nasce a Melun, nel dipartimento francese di Senna e Marna. Inizia la sua avventura nel mondo del pallone nelle giovanili del Laval, giocando per qualche anno anche insieme a suo fratello minore Isaac (centrocampista ora in forza ai bulgari del Goztepe). Nel gennaio del 2018 passa al Lione. Con l’OL Oumar colleziona 38 presenze ed una rete con la seconda squadra, mentre con la prima le apparizioni sono soltanto quattro in due stagioni. Per questo motivo, nel luglio del 2020 va al Salisburgo.

Dopo un primo anno di assestamento, Solet diventa un elemento cardine della formazione austriaca, collezionando diverse presenze anche in Champions League. Proprio nella scorsa edizione della ex Coppa dei Campioni, il giovane difensore francese si mette in mostra nella partita contro l’Inter, attirando l’interesse della società nerazzurra che poi, per ragioni sia finanziarie che tecniche, decide di non affondare il colpo di mercato in estate. Oumar arriva così a scadenza col Salisburgo, rescindendo il proprio contratto con il club austriaco lo scorso settembre. Poche settimane dopo firma con l’Udinese, iniziando a giocare in Serie A nel gennaio del 2025. Esordisce subito da titolare nel match contro il Verona, terminato 0-0, disputando una buona partita.

Il resto, è storia recente e nota. Solet in pocho mesi si è già consacrato come uno dei giovani difensori più interessanti del campionato. Valorizzato dal sistema di gioco di Runjaic, basato molto su fisicità e solidità difensiva, il 25 enne francese ha potuto mostrare sin da subito le migliori qualità del suo repertorio: fisicità, atletismo, velocità ed anche una buona tecnica di base se rapportata alla sua imponente stazza fisica (192 cm per 81 kg).

Solet inoltre ha mostrato una discreta personalità palla al piede, basti pensare allo splendido gol realizzato ieri proprio contro l’Inter, che ora non può più dissimulare l’interesse per lui. Se continuerà così, l’impressione è che il ragazzo di Melun resterà poco tempo ad Udine. Già dalla prossima estate infatti, partirà l’asta per ingaggiarlo, con i nerazzurri che saranno in prima fila.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sempreinter.com)