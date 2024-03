Real Madrid: nuovo infortunio per Courtois, menisco rotto in allenamento

Il portiere belga lo scorso agosto aveva subito una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, ora un’altra tegola per lui e per il Real Madrid

Senza dubbio una stagione da incubo questa per Thibaut Courtois. L’estremo difensore del Real Madrid infatti, lo scorso agosto aveva subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, con i Blancos che per tamponare la sua assenza avevano preso in prestito Kepa dal Chelsea. Ora, quando sembrava sulla via del rientro, il portiere belga è stato costretto ad un nuovo stop, a causa della rottura del menisco interno dell’altro ginocchio, quello destro, durante l’ultima seduta di allenamento. In una nota ufficiale il Real Madrid ha comunicato che nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli. Dai primi esami, non sembra che ci sia la necessità di una nuova operazione chirurgica, ma Courtois ora rischia di saltare il finale di stagione ed anche l’Europeo.

Luca Missori

