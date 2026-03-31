Qualificazione Mondiale 2026: l’Italia perde ai rigori e al Mondiale ci va la Bosnia, si qualificano anche Svezia, Turchia e Repubblica Ceca

I ragazzi di Gattuso pagano l’espulsione di Bastoni a fine primo tempo. Oltre ai nostri restano a casa anche Polonia, Kosovo e Danimarca
L’Italia non si qualifica al Mondiale. Gli azzurri hanno perso ai calci di rigore contro la Bosnia nello stadio Bilino Polje di Zenica. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante dagli 11 metri. L’Italia era andata in vantaggio con Kean prima dell’episodio che ha deciso la partita: l’espulsione, a fine primo tempo, di Bastoni. Al 79′ i bosniaci hanno pareggiato grazie al gol di Tabakovic. C’è ovviamente tantissima delusione e rammarico perché c’erano i presupposti per qualificarci. I ragazzi di Gattuso hanno dato tutto giocando per 90 minuti circa in inferiorità numerica ma non è bastato e dunque la nostra nazionale salterà il terzo Mondiale consecutivo.
Dalla Strawberry Arena di Solna, Svezia e Polonia hanno dato vita ad una partita divertente e ricca di gol. A staccare il pass per il Mondiale sono gli svedesi che hanno vinto con il risultato di 3-2. In gol Elanga (S), Zalewski (P), Lagerbielke (S), Swiderski (P) e Gyokeres (S).
Kosovo e Turchia si sono sfidate nello Stadio Fadil Vokrri di Pristina. Sono i ragazzi di Vincenzo Montella a vincere grazie al gol, ad inizio ripresa, di Akturkoglu, giocatore del Fenerbahce.
Dall’Epet Arena di Praga, la Repubblica Ceca ha affrontato la Danimarca. La gara si è decisa solo ai calci di rigore in favore dei cechi. Per gli ospiti non segnano Hojlund, Dreyer e Jensen mentre sbaglia solo Krejci per la Repubblica Ceca. Nei 120 minuti tra regolamentari e supplementari hanno segnato Sulc (al 3′) e Krejci (al 100′) per i padroni di casa e Andersen (al 72′) e Hog (al 111′) per i danesi.
Fonte foto: Getty Images
Davide Farina
[…] è su di giri e chi invece ha avuto una batosta tremenda. Tra questi ultimi c’è purtroppo la nostra Italia che ieri in Bosnia ha vissuto una delle peggiori serate della sua storia calcistica. Una mazzata che forse potrà incrinare umori, convinzioni e atteggiamenti in vista della ripresa […]