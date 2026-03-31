Qualificazione Mondiale 2026: l’Italia perde ai rigori e al Mondiale ci va la Bosnia, si qualificano anche Svezia, Turchia e Repubblica Ceca

Tempo di lettura 2 minuti

I ragazzi di Gattuso pagano l’espulsione di Bastoni a fine primo tempo. Oltre ai nostri restano a casa anche Polonia, Kosovo e Danimarca

L’Italia non si qualifica al Mondiale. Gli azzurri hanno perso ai calci di rigore contro la Bosnia nello stadio Bilino Polje di Zenica. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante dagli 11 metri. L’Italia era andata in vantaggio con Kean prima dell’episodio che ha deciso la partita: l’espulsione, a fine primo tempo, di Bastoni. Al 79′ i bosniaci hanno pareggiato grazie al gol di Tabakovic. C’è ovviamente tantissima delusione e rammarico perché c’erano i presupposti per qualificarci. I ragazzi di Gattuso hanno dato tutto giocando per 90 minuti circa in inferiorità numerica ma non è bastato e dunque la nostra nazionale salterà il terzo Mondiale consecutivo.

Dalla Strawberry Arena di Solna, Svezia e Polonia hanno dato vita ad una partita divertente e ricca di gol. A staccare il pass per il Mondiale sono gli svedesi che hanno vinto con il risultato di 3-2. In gol Elanga (S), Zalewski (P), Lagerbielke (S), Swiderski (P) e Gyokeres (S).

Kosovo e Turchia si sono sfidate nello Stadio Fadil Vokrri di Pristina. Sono i ragazzi di Vincenzo Montella a vincere grazie al gol, ad inizio ripresa, di Akturkoglu, giocatore del Fenerbahce.

Dall’Epet Arena di Praga, la Repubblica Ceca ha affrontato la Danimarca. La gara si è decisa solo ai calci di rigore in favore dei cechi. Per gli ospiti non segnano Hojlund, Dreyer e Jensen mentre sbaglia solo Krejci per la Repubblica Ceca. Nei 120 minuti tra regolamentari e supplementari hanno segnato Sulc (al 3′) e Krejci (al 100′) per i padroni di casa e Andersen (al 72′) e Hog (al 111′) per i danesi.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina