Disastro Italia, Gravina convoca le Leghe. Yamal contro i tifosi della Spagna, Lewandowski medita l’addio dalla Nazionale

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Il presidente della Figc si prepara ad incontrare i rappresentati dei vari campionati italiani, l’asso del Barcellona ha lanciato un duro messaggio all’indomani della sfida contro Egitto, mentre il polacco può lasciare la sua selezione

Il disastro dell’Italia, che per la terza volta consecutiva non parteciperà al Mondiale, avrà delle conseguenze senza precedenti. Già nella giornata di domani, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, incontrerà i rappresentanti delle varie leghe, ossia Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale dilettanti, Asso-calciatori e Asso-allenatori. Sarà un’occasione per fare una prima valutazione sulla gravità dell’attuale situazione. Per settimana prossima, invece, è attesa la riunione del Consiglio Federale, che definirà il futuro di Gravina.

Lamine Yamal ha scritto un messaggio forte e di condanna contro i tifosi della Spagna, rei nella serata di ieri – durante l’amichevole giocata e pareggiata contro l’Egitto – di aver intonato cori contro la religione musulmana. Come scrive il fenomeno del Barcellona, ieri allo stadio si sono sentiti cori del tipo: “Chi non salta musulmano è“. Lamine Yamal, con un eloquente “Io sono musulmano, alhamdulillah“, ha voluto condannare aspramente il comportamento dei suoi connazionali e tifosi. “Da musulmano l’ho trovato irrispettoso e intollerabile. Capisco che non tutti i tifosi siano così, ma a coloro che intonano questi cori: usare una religione come insulto in campo vi fa sembrare ignoranti e razzisti” – così Lamine Yamal ha preso fermamente posizione.

Lamine Yamal

Robert Lewandowski non parteciperà più ad un Mondiale da calciatore. Il verdetto definitivo ieri sera a Solna, con la nazionale della Polonia che ha perso per 3-2 contro la Svezia. Il capitano e centravanti polacco ha pubblicato, subito dopo la partita, un post su Instagram con su scritto “Time to Say Goodbye“. La traduzione è fatta: è arrivato il momento di dire addio. Ovviamente, senza comunicati e annunci ufficiali, è giusto utilizzare il condizionale ma l’avventura di Lewandowski con la selezione polacca sarebbe ormai giunta alla sua fine. L’attaccante del Barcellona ha segnato con la maglia della Polonia 89 gol in 165 partite. Numeri che lo attestano come miglior marcatore di sempre della nazionale polacca.

Robert Lewandowski

Sandro Caramazza

Fonte foto: Affari Italiani, Bladi.net, BBC