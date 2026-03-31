Il Napoli mette Lukaku forse fuori rosa, la Roma apre al rinnovo di Pellegrini, Loftus-Cheek vicino al rientro, Gabbia ancora out

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Il giocatore dei partenopei è rimasto in Belgio contro la volontà della società, il trequartista giallorosso può prolungare ancora il suo contratto, rimandato ulteriormente il rientro del difensore rossonero

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, non si placa lo scontro tra il Napoli e Romelu Lukaku. Il club partenopeo aveva dato al suo giocatore la giornata odierna come ultimatum per rientrare a Castel Volturno, ma l’attaccante belga ha deciso di rimanere ad Anversa e di proseguire in solitaria il suo programma di allenamento per tornare al massimo della condizione fisica. A Napoli inevitabilmente non l’hanno presa bene ed è notizia delle ultime ore che la società guidata da Aurelio De Laurentiis starebbe valutando di mettere fuori rosa uno dei suoi giocatori più importanti. La frattura tra Lukaku e il Napoli sembra sempre più insanabile ed arriva nel momento decisivo della stagione.

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Chi invece si sta riavvicinando al suo club è Lorenzo Pellegrini. L’ex capitano giallorosso, destituito della fascia in questa stagione, ha fornito comunque ottime prestazioni nelle ultime settimane e, stando agli ultimi rumors di mercato, avrebbe convinto Gian Piero Gasperini a puntare ancora su di lui. Il contratto del numero 7 capitolino scade il prossimo 30 giugno e la Roma vorrebbe proporgli un prolungamento fino al 2028 (con opzione fino al 2029) ad un ingaggio però sensibilmente ridotto rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro (l’ultima proposta è di 2,5 milioni). Dall’entourage del giocatore non è ancora arrivata una risposta definitiva, forse anche per sondare l’interesse di altre squadre, soprattutto di Serie A.

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In casa Milan infine, Allegri fa la conta dei presenti in vista dell’importantissima sfida contro il Napoli in programma lunedì prossimo. Dopo Gimenez, anche Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista inglese ha recuperato prima del previsto dalla frattura facciale rimediata contro il Parma e sarà convocato per il match contro i partenopei (se dovesse scendere in campo lo farà con un dispositivo di protezione su misura). Chi invece molto probabilmente non ci sarà lunedì prossimo è Matteo Gabbia, ancora alle prese con la fastidiosa ernia inguinale che lo perseguita da settimane. Il dolore non è ancora passato e dunque il suo rientro slitterà ulteriormente.

Loftus-Cheek e Gabbia

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Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)