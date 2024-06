Primo acquisto per il Napoli di Conte: preso Rafa Marin dal Real Madrid

Tempo di lettura 1 minuto

I partenopei si assicurano il promettente difensore classe 2002

Il Napoli batte un colpo sul mercato in entrata dopo le tante voci che riguardano invece quello in uscita. L’acquisto è Rafa Marin, difensore classe 2002 del Real Madrid che quest’anno ha disputato un’ottima stagione in prestito all’Alaves. Oltre ad essere un buon rinforzo per il presente viste le tantissime difficoltà difensive recenti del Napoli, Marin rappresenta anche una buona occasione per il futuro. Il Real Madrid ha infatti tenuto il diritto di recompra, ma alle condizioni del ds del Napoli Manna, dunque con il prezzo a salire a seconda della crescita del giocatore. Addirittura se Marin esploderà entro il 2026 se il Real lo volesse indietro dovrebbe pagare 70 milioni di euro al Napoli. Buona operazione dunque per i partenopei sotto ogni punto di vista.

Fonte foto: arenapoli.it

Alessandro Fornetti