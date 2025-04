Tegola Manchester City, si fa male Haaland: finale di stagione a rischio

Tempo di lettura 1 minuto

Nel match di FA Cup vinto con il Bournemouth infortunio alla caviglia per l’attaccante norvegese, si teme per la sua presenza nell’ultimo tratto dell’annata

Come se la stagione del Manchester City non fosse già sorvolata da nuvoloni neri. La squadra di Guardiola non può sorridere nemmeno dopo la semifinale di FA Cup conquistata battendo 2-1 il Bournemouth. Infatti nel match stesso contro le cherries si è fermato Erling Haaland. I primi controlli sembrano parlare di un guaio alla caviglia di importante entità, anche se andranno fatti degli accertamenti nelle prossime ore. A tremare è anche la nazionale norvegese. Quello che pare assodato è il rischio di non rivederlo per il resto della Premier League e adesso anche il match contro l’Italia del 6 giugno potrebbe essere in dubbio. La speranza dei citizens è di riaverlo almeno per il Mondiale per club anche se si aspetta la diagnosi ufficiale. Si conferma un’annata maledetta per Guardiola e i suoi che sperano di agguantare un posto in Champions League e di sollevare la FA Cup.

Glauco Dusso