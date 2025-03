Calciomercato: da De Bruyne a Salah i super svincolati che potrebbero accendere il prossimo mercato estivo

Tempo di lettura 2 minuti

Ci sono davvero molti grandi nomi tra i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno e sarebbero dei veri e proprio bocconi prelibati per chiunque avesse la forza economica per accaparrarseli, sempre che non ci siano rinnovi dell’ultimo momento con i loro rispettivi club

Partiamo dal bomber per eccellenza, Mohamed Salah, largamente rimpianto a Roma, sponda giallorossa, che proprio a giugno compirà 33 anni. Sicuramente un’eccellenza tecnica ed un fiuto del goal che non spariranno nell’arco di pochi mesi. Le sue statistiche stagionali, relative alla sola Premier League, recitano 29 partite, 27 goal e 17 assist. Chissà se davvero il Liverpool vorrà privarsene! Kevin De Bruyne gioca sicuramente meno del passato e Pep Guardiola, come nel suo stile, sta probabilmente già guardando oltre. Il trequartista belga ha comunque collezionato, in Premier League, 20 presenze, condite da 2 goal e 6 assist, anche lui nato a giugno come l’egiziano, compirà 34 anni e siamo sicurissimi che sa e saprà ancora illuminare i campi di calcio con le sue giocate dal tasso tecnico eccelso. Trent Alexander-Arnold, 26 enne terzino destro del Liverpool e con un discreto fiuto del goal, non rinnoverà con i Reds e, seppur non ancora ufficiale, sembra sia destinato al Real Madrid, dove raggiungerebbe il suo amico Jude Bellingham. Neymar, il 33enne fuoriclasse brasiliano terminerà il suo contratto semestrale con il Santos ed il suo futuro è tutto da scrivere. Cristiano Ronaldo, 40 anni appena compiuti, sembra essere vicino al rinnovo con l’Al-Nassr per un ulteriore anno ad un cifra intorno ai 200 milioni, ma attenzione ai diversi corteggiatori in terra araba e ancora: Jonathan David 25enne attaccante centrale del Lille, nazionale canadese, seppur nato a New York, è inseguito da numerosi club, Inter inclusa; Leroy Sané 29enne, ala del Bayern Monaco e della nazionale tedesca; Virgil van Dijk, 33 anni, difensore centrale del Liverpool e della nazionale olandese; i nostri Marco Verratti e Jorginho rispettivamente in scadenza con l’Al-Arabi il 32enne pescarese e con l’Arsenal il 33enne italo-brasiliano. Cambi di maglia più che interessanti si prospettano e sarà sicuramente appassionante seguire il calcio mercato estivo 2025!

Fonte info: transfermarkt.it

Fonte foto: marca.com

Luigi A. Cerbara