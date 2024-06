Al via la Copa America 2024

Tempo di lettura 1 minuto

Questa notte si sfideranno l’Argentina e il Canada nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta

Il momento è finalmente arrivato: questa notte, ore 2 italiane, inizierà ufficialmente la Copa America 2024 che si disputerà negli Stati Uniti. Ad inaugurare questa competizione ci sarà ovviamente l’Argentina campione in carica che affronterà il Canada, il quale parteciperà per la prima volta nella storia.

L’Albiceleste si trova nel gruppo A insieme a Canada, Cile e Perù ed è senza dubbio la favorita per la vittoria del girone ma attenzione ai cileni che in passato hanno portato qualche dispiacere agli argentini.

Il girone B, probabilmente il più equilibrato, vede Ecuador, Giamaica, Messico e Venezuela. Personalmente ritengo che i messicani siano la rosa più forte ma dovranno giocarsela senza sottovalutare gli avversari.

Bolivia, Uruguay, Stati Uniti e Panama compongono il terzo gruppo di questa Copa America. La Celeste ha il favore del pronostico ma attenzione agli Stati Uniti che sono una nazionale giovane e di talento.

Ultimo girone, ma non per importanza, è il D composto da: Brasile, Colombia, Costa Rica e Paraguay. La Seleçao parte ovviamente favorita, vista la rosa a disposizione, ma anche i colombiani hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. La Tricolor è imbattuta da 23 partite dove ha affrontato anche la Spagna e la Germania.

Appuntamento a questa notte per il via della Copa America 2024!

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina