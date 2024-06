Nuova avventura per Mazzarri: è il nuovo allenatore del Persepolis in Iran

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex tecnico del Napoli riparte dall’estero dopo una parentesi non fortunata in Italia

Walter Mazzarri non si ferma e dopo il Napoli è pronto per tornare ad allenare. Questa volta lo farà all’estero, in Iran dove ha trovato l’accordo con il Persepolis. Seconda avventura fuori dall’Italia per il tecnico dopo quella con il Watford, questa molto inaspettata. Mazzarri sarà il secondo allenatore italiano in Iran dopo Stramaccioni che allenò l’Esteghal nel 2019.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti