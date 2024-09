Perisic, occasione PSV: il croato è ancora svincolato

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex giocatore dell’Inter e del Tottenham potrebbe accasarsi in Olanda, con il club allenato da Bosz. Le due parti stanno lavorando

Ivan Perisic potrebbe sbarcare presto in Olanda. Il croato, 35 anni, è svincolato dopo la breve parentesi all’Hajduk Spalato, finita in malo modo per i disguidi con Rino Gattuso. Ora cerca una nuova sistemazione. In Italia lo avevano cercato durante la sessione estiva di calciomercato sia il Como che il Monza, ma in entrambi i casi, non se ne fece più niente. Ora l’opportunità PSV Eindhoven, avversaria della Juventus questa sera in Champions League. In estate, Perisic ha anche giocato l’Europeo con la maglia della sua Croazia, uscendo precocemente nella fase a gironi anche per mano dell’Italia.

Sandro Caramazza

