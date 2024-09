Juventus-PSV Eindhoven, Douglas Luiz dalla panchina

Tempo di lettura 1 minuto

In campo alle 18.45 la Vecchia Signora, che ritorna in Champions League e lo farà contro gli olandesi. Thiago Motta dovrebbe mettere in panca il brasiliano ex Aston Villa

La Juventus sarà in ordine di tempo la prima italiana a scendere in campo in Champions League. I bianconeri, alle 18.45, giocheranno contro il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium. Dopo un anno di assenza, la Juventus ritorna a giocare nella coppa più importante e lo farà appunto contro la squadra olandese allenata da Peter Bosz. Thiago Motta per il suo debutto dovrebbe mettere in panchina Douglas Luiz. Al suo posto Khephren Thuram con Locatelli. Per il resto, ci sarà Koopmeiners insieme ad Yildiz e Vlahovic. In difesa, conferma per Kalulu. Quanto al Psv, presente l’ex Bologna Schouten.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il bianconero